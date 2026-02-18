Об этом информирует Osvita.ua. Однако такую возможность имеют только те, кто поступает на контракт.
Кто может получить второе высшее образование без НМТ?
Если же абитуриент хочет получить второе высшее образование, ранее учился на контракте, а теперь хочет поступать на бюджет, то НМТ сдавать нужно.
Если такой абитуриент имеет результаты НМТ за 2023, 2024 или 2025 год, их можно использовать для поступления на второе высшее образование в этом году.
Для поступления на контракт абитуриент, уже имеет или получает высшее образование, должен пройти собеседование по предметам УМТ в вузе. Оно проверяет способность абитуриента овладеть образовательной программой определенного уровня и оценить его общий уровень знаний в определенной образовательной области.
Узнать об особенностях поступления можно на сайте выбранного вуза или уточнить эти вопросы в приемной комиссии.
Зато получать второе высшее образование могут те, что уже имеет диплом бакалавра, специалиста или магистра. Также студенты, которые на момент поступления учатся в вузе не менее одного года и вовремя выполняют в полном объеме свой индивидуальный учебный план.
Отметим, что весной в Верховной Раде планируют согласовать законопроект о грантовом финансировании для студентов-контрактников вузов. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в телеграмме.
Сколько человек в прошлом году стали студентами?
В целом в вузы в 2025 году зачислили более 300 тысяч студентов.
Из них на бюджет – 98 182 человека, а 207 831 – на контракт.
В гражданские украинские вузы зачислили более 204 тысяч первокурсников. В прошлом году их было 199 тысяч.
Данные о поступлении в учреждения системы безопасности и обороны не разглашают.
Абитуриенты подали 1,167 миллиона заявлений.
Более 300 государственных, коммунальных и частных вузов в Украине в течение нынешней вступительной кампании набрали менее тысячи абитуриентов на бакалавриат.
Самая популярная среди поступающих специальность на бюджет в 2025 году – "Среднее образование".
Обучение в колледжах начал 134 121 будущий специалист.