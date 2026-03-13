А в течение этого года выборы состоятся в 20 вузах. Об этом рассказал заместитель главы МОН Николай Трофименко "Вчися.Медиа".

Смотрите также "Год жизни тратят в школе": в высшем образовании произойдут серьезные изменения

Что известно о выборах в вузах?

По результатам выборов в 21 вуз:

10 человек впервые возглавили ЗВО;

6 ректоров/ок переизбрали на второй срок;

5 руководителей назначили или избрали после перерыва, исполнения обязанностей или перехода из другого учебного заведения.

Еще трех руководителей назначили через наблюдательные советы в Киевском авиационном институте, Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника и Запорожском национальном университете.

По состоянию на 10 марта 36 вузов имеют и.о. руководителей. Это в основном релокированные университеты, ЗВО в процессе реорганизации или те, расположенные в прифронтовых регионах, где полноценные выборы пока невозможны, объяснил Трофименко.

В течение последних пять лет не было случаев досрочного расторжения контрактов с ректорами.

Интересно! Мы рассказывали, какие ректоры дольше всего занимали должность главы вуза.

Кто занимает должности ректоров вузов?

Среди новоизбранных руководителей вузов за вышеупомянутое время – 7 женщин и 17 мужчин. Часть еще проходит проверки перед окончательным назначением.

Что интересно, 10 руководителей – моложе 50 лет, 9 – старше 50 лет, 4 – старше 60 лет и 1 – старше 70 лет.

Трофименко также отметил, что продолжается процесс модернизации сети вузов.

К слову, Поплавский – больше не президент Университета культуры.

Смотрите также 57 вузов Украины оказались в популярном европейском рейтинге: кто лидер

Как продолжается объединение вузов в Украине?