Он руководил вузом де-юре и де-факто более 30 лет как ректор и президент ЗВО. И это рекорд. В частности, учитывая то, что сейчас ректоры не могут находиться на своей должности дольше двух сроков подряд, то есть 10 лет.

Какие ректоры также десятками лет находились на должности руководителей высших учебных заведений во время независимости, рассказываем в материале.

Какие ректоры дольше всех занимали свою должность?

В Украине есть несколько ректоров, которые возглавляли один университет два, а то и три десятилетия, или дольше 10 лет.

Михаил Поплавский

Многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский стал ректором в 1993 году. Вуз несколько раз менял название: Киевский государственный институт культуры, Киевский государственный университет культуры, Киевский национальный университет культуры и искусств. После 2015 года эту должность в вузе переименовали в должность президента, и Поплавский изменений занимать ее и в дальнейшем. Так ему удалось остаться руководить университетом. В 2021 году его переизбрали. В прошлом году Поплавский отметил 32 года ректорства.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отреагировал на увольнение Михаила Поплавского. Он отметил, что в течение лет имя руководителя этого ЗВО неоднократно фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харассменте. Также есть вопрос о возможном конфликте интересов: сочетанием руководства государственным университетом и деятельности связанного частного учебного заведения.

Виктор Андрущенко з 2003 года – ректор Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова. Президент Ассоциации ректоров педагогических университетов Украины. Ректором столичного Драгомановского университета его в очередной раз избрали и в 2023 году. Несмотря на законодательное ограничение занимать должность ректора более двух сроков, Андрущенко получил право баллотироваться на должность благодаря инициированной МОН реорганизации НПУ. По ее результатам учебное заведение получило новое название – Украинский государственный университет имени Драгоманова.

Виль Бакиров с 1998 по 2021 годы был ректором Харьковского национального университета имени Каразина. Украинский социолог, академик НАН Украины и тому подобное. Всего с 1982 работает в Харьковском национальном университете имени Каразина.

Михаил Згуровский – академик Национальной академии наук Украины, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор и тому подобное. Работал ректором Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского в течение 1992 – 2024 годов. Выпускник КПИ.

Иван Вакарчук в течение 1990 – 2007 и 2010 – 2013 годов был ректором Львовского университета. Он Герой Украины (2007), Заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор и тому подобное. С 18 декабря 2007 года по 11 марта 2010 года был министром образования и науки Украины. Также в свое время был президентом Львовской областной Малой академии наук. Герой Украины.

Юрий Бобало был главой Национального университета "Львовская политехника" в течение 2007 – 2025 годов. А с 2005 года работал в должности первого проректора вуза. С 2007 до 2024 года – ректор Львовской Политехники, а с 2024 до 2025 года – и.о. ректора вуза. В прошлом году Львовская политехника получила нового руководителя. Ученая Наталья Шаховская победила во втором туре выборов. С 2025 года и до сих пор Бобало при этом – советник ректора НУ "Львовская политехника".

Леонид Губерский с 1973 года работает в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Был ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой, заместителем декана философского факультета. Находился на должности ректора Киевского национального университета имени Шевченко в 2008 – 2021 годах. Также он доктор философских наук, профессор, академик НАН Украины.

Сколько ректор может находиться на должности?

Украинское законодательство сейчас запрещает избирать или назначать одного и того же человека главой университета более чем на два срока или 10 лет. Соответствующий закон действует с 2014 года. Однако отдельные ректоры воспользовались в свое время лазейкой в законе и остались на должности дольше. Они использовали переименование или реорганизацию учреждения высшего образования, чтобы получить право оставаться на своих должностях несколько сроков подряд. Однако нардепы и чиновники решили "ликвидировать" пробел.

Какие изменения анонсировали чиновники?

В прошлом году в МОН Украины заявили, в 2025 – 2026 годах в Украине состоится около 60 выборов ректоров высших учебных заведений. А реорганизация вузов не станет лазейкой для "обнуления" сроков для их руководителей. Так, с сентября 2025 года по июль 2026 года в Украине завершаются или уже завершились контракты у около 60 ректоров университетов.

Задача МОН при этом – удержать коллективы, сообщества и обеспечить честные выборы, чтобы обновить управление ЗВО, уточнял заместитель главы МОН Николай Трофименко. И добавил, что МОН не будет поддерживать ситуации, если ректоры в случае реорганизации вузов захотят воспользоваться лазейкой для "обнуления" сроков.

Министр Оксен Лисовой сегодня заявил: должность ректора – это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом. И даже когда юридическая возможность управления заведением сохраняется, возникают вопросы к этике, а также управленческой культуре и интересам самого заведения. В системе высшего образования обновление руководства и реальная выборность руководителей являются для МОН принципиальными.