Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью "Интерфакс-Украина", информирует 24 Канал. Он также отметил, что модернизация сети вузов важна, чтобы сделать ее эффективной и качественной.
Что известно о выборах ректоров?
Чиновник рассказал, что с сентября 2025 года по июль 2026 года в Украине завершаются или уже завершились контракты у около 60 ректоров университетов. Задача МОН при этом – удержать коллективы, сообщества и обеспечить честные выборы, чтобы обновить управление ЗВО.
Для обеспечения высоких показателей роста университета надо на каком-то этапе менять руководителя. Это корпоративное управленческое правило доказывает, что через 5, особенно 10 лет, ты уже не видишь тех вызовов, которые стоят перед институтом, где ты являешься руководителем. То есть в 2025 – 2026 годах состоится ориентировочно 60 выборов,
– сообщил заместитель Лисового.
И добавил, что МОН не будет поддерживать ситуации, если ректоры в случае реорганизации вузов захотят воспользоваться лазейкой для "обнуления" сроков.
Точно могу сказать, что у нас таких случаев, чтобы использовать реорганизации под третий срок, или попытки где-то еще остаться на пятилетку для ректоров, которые на это права не имеют, не будет,
– акцентировал заместитель министра.
Как продолжается модернизация сети вузов?
- Процесс укрупнения университетов в Украине не прекращали.
- В сети Министерства образования и науки Украины сейчас есть более 120 вузов.
- По предварительным заявлениям МОН, в сети ведомства до 2030 года планировали оставить около 100 ЗВО.
- МОН мотивирует такие объединения вузов. В частности, акцентируют на том, что ЗВО после объединения могут получить 1,5 миллиона долларов инвестиций на оборудование.
- В МОН говорят, что готовят законопроект по модернизации сети вузов.