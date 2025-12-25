Про це розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує 24 Канал. Він також наголосив, що модернізація мережі вишів важлива, аби зробити її ефективною і якісною.

Дивіться також Перелік іспитів при вступі у виші можуть розширити: чи замінять НМТ

Що відомо про вибори ректорів?

Посадовець розповів, що з вересня 2025 року по липень 2026 року в Україні завершуються або вже завершилися контракти у близько 60 ректорів університетів. Завдання МОН при цьому – втримати колективи, спільноти та забезпечити чесні вибори, аби оновити управління ЗВО.

Для забезпечення високих показників зростання університету треба на якомусь етапі міняти керівника. Це корпоративне управлінське правило доводить, що через 5, особливо 10 років, ти вже не бачиш тих викликів, які стоять перед інституцією, де ти є керівником. Тобто в 2025 – 2026 роках відбудеться орієнтовно 60 виборів,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що МОН не підтримуватиме ситуації, якщо ректори у разі реорганізації вишів захочуть скористатися лазівкою для "обнулення" термінів.

Точно можу сказати, що у нас таких випадків, щоб використати реорганізації під третій термін, або намагання десь ще лишитись на п'ятирічку для ректорів, які на це права не мають, не буде,

– акцентував заступник міністра.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Як триває модернізація мережі вишів?