А протягом цього року вибори відбудуться у 20 вишах. Про це розповів заступник очільника МОН Микола Трофименко "Вчися.Медіа".

Що відомо про вибори у вишах?

За результатами виборів до 21 вишу:

10 осіб уперше очолили ЗВО;

6 ректорів/ок переобрали на другий термін;

5 керівників/ць призначили або обрали після перерви, виконання обов'язків чи переходу з іншого закладу освіти.

Ще трьох керівників призначили через наглядові ради у Київському авіаційному інституті, Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Запорізькому національному університеті.

Станом на 10 березня 36 вишів мають в.о. керівників. Це здебільшого релоковані університети, ЗВО у процесі реорганізації або ті, що розташовані у прифронтових регіонах, де повноцінні вибори наразі неможливі, пояснив Трофименко.

Протягом останніх п'ять років не було випадків дострокового розірвання контрактів із ректорами.

Хто обіймає посади ректорів вишів?

Серед новообраних керівників/ць вишів за вищезгаданий час – 7 жінок і 17 чоловіків. Частина ще проходить перевірки перед остаточним призначенням.

Що цікаво, 10 керівників – молодші за 50 років, 9 – старші за 50 років, 4 – старші за 60 років і 1 – старший за 70 років.

Трофименко також зазначив, що триває процес модернізації мережі вишів.

Як триває об'єднання вишів в Україні?