Мовиться про сучасні лабораторні комплекси, високоточні наукові прилади, інженерне дослідницьке обладнання та енергетичні установки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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На що скерують кошти?

Нове обладнання вже встановили й використовують у навчальному процесі та дослідженнях або ж воно перебуває на етапі закупівлі чи встановлення.

Інвестиції в матеріальну базу університетів – це підготовка наступного покоління українських інженерів, технологів, науковців. Завдяки сучасному навчальному та дослідницькому обладнанню ми підсилюємо здатність університетів готувати спеціалістів для відбудови та розвитку країни,

– наголошують у МОН.

На сьогодні укрупнені виші визначилися майже з понад 100 позиціями наукового й навчального обладнання, яке потрібно для модернізації матеріально-технічної бази.

Уже встановили та ввели в експлуатацію обладнання на 2 мільйони доларів США. Лабораторне обладнання на 11 мільйонів доларів – на етапі закупівлі чи постачання.

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Яке обладнання отримали виші?

Так, сканувальний електронний мікроскоп з енергодисперсійним спектрометром з'явився в Національному університеті "Львівська політехніка".

Лабораторія робототехніки тепер працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.

Лабораторія автоматизованих систем технологічного обладнання функціонує в Харківському національному університеті імені Каразіна.

ІЧ-Фур'є-спектрометр із мікроскопом передали Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.