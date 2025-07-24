Мовиться про сучасні лабораторні комплекси, високоточні наукові прилади, інженерне дослідницьке обладнання та енергетичні установки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Дивіться також Федоров оцінив роботу МОН і заявив про трансформацію відомства
На що скерують кошти?
Нове обладнання вже встановили й використовують у навчальному процесі та дослідженнях або ж воно перебуває на етапі закупівлі чи встановлення.
Інвестиції в матеріальну базу університетів – це підготовка наступного покоління українських інженерів, технологів, науковців. Завдяки сучасному навчальному та дослідницькому обладнанню ми підсилюємо здатність університетів готувати спеціалістів для відбудови та розвитку країни,
– наголошують у МОН.
На сьогодні укрупнені виші визначилися майже з понад 100 позиціями наукового й навчального обладнання, яке потрібно для модернізації матеріально-технічної бази.
Уже встановили та ввели в експлуатацію обладнання на 2 мільйони доларів США. Лабораторне обладнання на 11 мільйонів доларів – на етапі закупівлі чи постачання.
Дивіться також У Міносвіти назвали міста, у яких невдовзі відбудеться об'єднання вишів
Яке обладнання отримали виші?
Так, сканувальний електронний мікроскоп з енергодисперсійним спектрометром з'явився в Національному університеті "Львівська політехніка".
Лабораторія робототехніки тепер працює в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
Лабораторія автоматизованих систем технологічного обладнання функціонує в Харківському національному університеті імені Каразіна.
ІЧ-Фур'є-спектрометр із мікроскопом передали Національному університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
- Раніше ми інформували, що з вишів України відрахували понад 50 тисяч студентів за два роки.