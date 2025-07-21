Про це повідомили в Державній службі якості освіти, зазначає 24 Канал. Очільник ДСЯО Руслан Гурак зазначив, що за роки повномасштабної війни значно зросла кількість студентів-чоловіків зрілого віку. Зауважимо, що навчання на денній формі у разі послідовного здобуття освіти (до прикладу, магістратура після бакалаврату) дає право на отримання відстрочки.

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Чому відрахували понад 50 тисяч студентів?

Гурак розповів, що протягом останніх років частка бакалаврів, магістрів та аспірантів денної форми навчання, яким понад 25 років, становить більше ніж 20% від загальної кількості здобувачів освіти. У 2021/22 навчальному році ця частка становила лише 4%.

Під час перевірок закладів освіти Держслужба зафіксувала низку критичних порушень:

перевищення ліцензованого обсягу під час вступу;

поновлення на денну форму навчання після запровадження визначених обмежень;

недотримання вимог до військово-облікових документів під час вступу;

порушення правил прийому та фіктивність конкурсного відбору;

штучне продовження строку навчання за денною формою навчання;

несвоєчасне внесення наказів про зарахування чи відрахування до ЄДЕБО та незадовільна відвідуваність і фіктивність навчання на денній формі.

За наслідками проведених перевірок із вишів нашої держави відрахували понад 50 тисяч чоловіків, старших за 25 років.

Також голова Держслужби зауважив, що з огляду на отримані дані потрібно розглядати питання не лише про притягнення до відповідальності, а часом і про анулювання ліцензій на провадження освітньої діяльності закладів освіти.