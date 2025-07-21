Об этом сообщили в Государственной службе качества образования, отмечает 24 Канал. Глава ГСКО Руслан Гурак отметил, что за годы полномасштабной войны значительно возросло количество студентов-мужчин зрелого возраста. Заметим, что обучение на дневной форме в случае последовательного получения образования (к примеру, магистратура после бакалавриата) дает право на получение отсрочки.

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Почему отчислили более 50 тысяч студентов?

Гурак рассказал, что в последние годы доля бакалавров, магистров и аспирантов дневной формы обучения, которым более 25 лет, составляет более 20% от общего количества соискателей образования. В 2021/22 учебном году эта доля составляла лишь 4%.

Во время проверок учебных заведений Госслужба зафиксировала ряд критических нарушений:

превышение лицензированного объема при поступлении;

восстановление на дневную форму обучения после введения определенных ограничений;

несоблюдение требований к военно-учетным документам при поступлении;

нарушение правил приема и фиктивность конкурсного отбора;

искусственное продление срока обучения на дневной форме обучения;

несвоевременное внесение приказов о зачислении или отчислении в ЕГЭБО и неудовлетворительная посещаемость и фиктивность обучения на дневной форме.

По результатам проведенных проверок из вузов нашего государства отчислили более 50 тысяч мужчин, старше 25 лет.

Также председатель Госслужбы отметил, что учитывая полученные данные нужно рассматривать вопрос не только о привлечении к ответственности, а порой и об аннулировании лицензий на осуществление образовательной деятельности учебных заведений.