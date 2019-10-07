Соответствующее решение Галицкий районный суд Львова принял в конце мая. Об этом пишет ZAXID.NET.

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Почему студентка из Польши осталась без диплома ЛНУ?

По данным Единого реестра судебных решений, Наталья Вероника Лес поступила в ЛНУ в 2020 году на специальность "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии". За время обучения она успешно сдала все экзамены, защитила курсовые и бакалаврскую работы, а также прошла аттестацию.

Впрочем, после завершения обучения в июне 2024 года диплом ей так и не выдали. Впоследствии университет издал приказ о ее отчислении. Домой девушка уехала без ничего.

В суде представители вуза объяснили, что студентка не предоставила документ о полном общем среднем образовании, который дает право на поступление в учреждения высшего образования. Речь идет о польском аттестате зрелости, который выдается после сдачи матурального экзамена.

Университет отметил, что при поступлении девушка предоставила только свидетельство об окончании лицея, а необходимый документ так и не был официально признан в Украине.

Суд согласился с аргументами учебного заведения и отказал в удовлетворении иска. Его решение аргументировано тем, что полячка не предоставила документ, который дает право на поступление в учреждения высшего образования в Украине.

Что говорит об этой ситуации семья студентки?

Отец выпускницы Андрей Лес утверждает, что проблем с документами при поступлении не возникало, а об отказе в выдаче диплома семья узнала только после завершения обучения.

Только после всех выпускных экзаменов в университете нам сообщили, что Наталья диплома не получит. При этом не прислали официального уведомления ни письмом, ни по электронной почте,

– рассказал он.

Адвокат семьи Глеб Юхименко заявил, что решение суда будут обжаловать в апелляции.

"Клиентка считает, что университет нарушил ее права, потому что сначала принял документ о среднем образовании, а потом сказал, что он ненадлежащий для выдачи диплома", – отметил адвокат.

По его словам, они также оспаривают сам приказ об отчислении, поскольку считают его незаконным.

Какова позиция университета по делу Лис?

Во Львовском национальном университете отмечают, что студентка была зачислена законно, однако ее документ о среднем образовании должен был пройти процедуру официального признания в Украине.

Руководитель пресс-центра ЛНУ Олег Вивчарик объяснил журналистам, что иностранные граждане могут начать обучение еще до завершения такой процедуры, однако для получения диплома она является обязательной.

При таких обстоятельствах университет не имел законных оснований для присвоения образовательной степени бакалавра и выдачи диплома,

– подчеркнул он.

В то же время в вузе уверяют, что ситуацию можно решить. После представления надлежащим образом оформленного и признанного в Украине документа о полном общем среднем образовании студентка сможет восстановиться без повторного поступления и сдачи экзаменов.

"Как только она предоставит необходимый документ о признании своего полного общего среднего образования, Университет начнет процедуру выдачи диплома", – сообщили в университете.

Сейчас семья Натальи Лис готовит апелляционную жалобу и стремится получить юридические гарантии того, что после урегулирования вопроса с документами выпускницы все же выдадут диплом.