Деталі розповів сам Дмитро Лубінець. Він наголосив: коли система освіти відстає від реальності, держава починає втрачати дітей.

Які проблеми з НМТ є в Україні?

За словами омбудсмана, він зустрівся з Лісовим щодо тих проблем, з якими найчастіше звертаються люди. І серед цих проблем – національний мультипредметний тест.

Належної підготовки учнів до НМТ фактично немає. Школа не формує компетентностей, які перевіряються тестуванням. Як наслідок, допомогти дитині можуть лише репетитори. Сам знаю це як батько випускниці. Але що робити, якщо дитина не може звернутися до репетитора? Міністр визнав, що система освіти не відповідає рівню знань, який вимагається від випускників шкіл. Це системний парадокс, який потрібно негайно виправити!

– жорстко висловився Лубінець.

Також він наголосив на проблемах в організації НМТ. Адже на п'ятий рік війни досі не забезпечене проведення тестування в укриттях у стабільному режимі, без зупинок через повітряні тривоги.

"У Харкові це вже працює. Водночас у Києві та інших містах із наявною інфраструктурою укриттів – ні", – написав омбудсман.

Для вступників з тимчасово окупованих територій держава фактично не забезпечила інформаційної кампанії.

Формальна вкладка на сайті – це не відповідь. Як діти мають дізнатися про свої права і можливості, якщо держава не донесла це зрозуміло і доступно? Результат – катастрофічний: кількість вступників із ТОТ скорочується. Молодь втрачає зв'язок з Україною, а держава – час. При цьому МОН досі не має окремого обліку цієї категорії вступників. Без базових даних державна політика фактично формується "всліпу",

– обурився Лубінець.

Посадовець звернув увагу і на заплановану реформу старшої школи, назвавши її критичною проблемою. На його думку, система не готова до її впровадження.

"Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах. Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни – це просто знущання з українських дітей і освіти!" – акцентував Лубінець.

Водночас очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко заявила: головна проблема НМТ – тривалість оцінювання.