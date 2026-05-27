Підготовка до Національного мультипредметного тесту часто вимагає не лише знань, а й ефективних способів запам'ятовування інформації, і особливо це стосується історії України, де школярам потрібно тримати у пам'яті десятки важливих дат і подій. Репетитор ЗНО з історії Ілля запропонував оригінальний метод, який може полегшити підготовку, у своєму відео він прочитав короткий вірш, що об'єднав ключові історичні дати та події в один римований текст.

Які дати допоможе запам'ятати вірш

Вірш охоплює кілька ключових моментів української історії, які традиційно трапляються у завданнях НМТ. Починається він із 988 року – хрещення Русі князем Володимиром.

Далі йдеться про 1240 рік, коли монгольські війська на чолі з Батиєм захопили та зруйнували Київ. Наступною датою є 1648 рік – початок Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького.

Також репетитор згадує 1654 рік і Переяславську раду, 1840 рік – вихід "Кобзаря" Тараса Шевченка, а також події Української революції 1917 – 1921 років.

Від Незалежності до навчального лайфхаку

Завершується вірш 1991 роком – проголошенням незалежності України, що стало переломним моментом сучасної історії держави.

Що говорить репетитор Ілля: дивіться у відео

Сам текст звучить так:

"988 – пам'ятай,

Володимир охрестив тоді увесь край;

1240 – Київ гепнули монголи,

Батий місто зруйнував і все собі забрав;

1648 – Хмельницький повстав,

Цілих 9 років він волю здобував;

1654 – Переяслав, рада,

З Москвою союз – чи доля, чи розплата;

1840 – "Кобзар" прийшов до нас,

Шевченко словом підняв свій народ і клас;

1917 – 1921 – кров і біль, і зброя,

УНР боролась – то була геройська доля;

1991 – серпень – воля, прапор, спів,

Україна незалежна – і народ ожив".

Такий спосіб навчання може стати корисним доповненням до підготовки, адже рими й асоціації нерідко допомагають швидше засвоювати інформацію та легше відтворювати її під час тестування.