Подготовка к Национальному мультипредметному тесту часто требует не только знаний, но и эффективных способов запоминания информации, и особенно это касается истории Украины, где школьникам нужно держать в памяти десятки важных дат и событий. Репетитор ВНО по истории Илья предложил оригинальный метод, который может облегчить подготовку, в своем видео он прочитал короткий стих, объединивший ключевые исторические даты и события в один рифмованный текст.

Смотрите также НМТ – 2026 начался: главные моменты, которые должны знать участники

Какие даты поможет запомнить стихотворение

Стихотворение охватывает несколько ключевых моментов украинской истории, которые традиционно встречаются в заданиях НМТ. Начинается он с 988 года – крещения Руси князем Владимиром.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Далее речь идет о 1240 году, когда монгольские войска во главе с Батыем захватили и разрушили Киев. Следующей датой является 1648 год – начало Национально-освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого.

Также репетитор вспоминает 1654 год и Переяславскую раду, 1840 год – выход "Кобзаря" Тараса Шевченко, а также события Украинской революции 1917 – 1921 годов.

От Независимости до учебного лайфхака

Завершается стихотворение 1991 годом – провозглашением независимости Украины, что стало переломным моментом современной истории государства.

Что говорит репетитор Илья: смотрите в видео

Сам текст звучит так:

"988 – помни,

Владимир окрестил тогда весь край;

1240 – Киев побили монголы,

Батый город разрушил и все себе забрал;

1648 – Хмельницкий восстал,

Целых 9 лет он свободу добывал;

1654 – Переяслав, совет,

С Москвой союз – или судьба, или расплата;

1840 – "Кобзарь" пришел к нам,

Шевченко словом поднял свой народ и класс;

1917 – 1921 – кровь и боль, и оружие,

УНР боролась – это была геройская судьба;

1991 – август – воля, флаг, пение,

Украина независимая – и народ ожил".

Такой способ обучения может стать полезным дополнением к подготовке, ведь рифмы и ассоциации нередко помогают быстрее усваивать информацию и легче воспроизводить ее во время тестирования.