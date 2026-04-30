Правительство Украины продолжает обновлять школьную инфраструктуру в рамках реформы питания. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, государство совместно с общинами инвестирует в модернизацию столовых и пищеблоков.

Сколько средств выделили и на что их потратят?

По словам главы правительства, Кабинет Министров утвердил второе распределение субвенции – 421,1 миллиона гривен. Средства направят в 15 областей для улучшения условий питания в школах.

Финансирование предусматривает:

приобретение современного оборудования;

создание новых пищеблоков;

модернизацию имеющихся столовых.

В целом планируют обновить 25 пищеблоков. Как отметила премьер, "питание в учебных заведениях должно быть безопасным и качественным. Это формирует культуру здорового питания и является инвестицией в будущее детей".

Какие результаты уже есть?

Реформа продолжается не первый год. Ранее правительство уже выделило 46,5 миллиона гривен на завершение модернизации 19 столовых, работы над которыми начали еще в 2025 году.

Всего, по официальным данным, уже обновлено около 20% школьных пищеблоков. Из них:

188 модернизировали за средства государственной субвенции;

более 1 500 столовых – при поддержке местных бюджетов и международных партнеров.

Правительство подчеркивает, что обновление школьного питания является частью более широкой реформы образования, направленной на создание комфортной и безопасной среды для учащихся.

