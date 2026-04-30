Уряд України продовжує оновлювати шкільну інфраструктуру в межах реформи харчування. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, держава спільно з громадами інвестує у модернізацію їдалень і харчоблоків.

Скільки коштів виділили і на що їх витратять?

За словами очільниці уряду, Кабінет Міністрів затвердив другий розподіл субвенції – 421,1 мільйона гривень. Кошти спрямують у 15 областей для покращення умов харчування у школах.

Фінансування передбачає:

придбання сучасного обладнання;

створення нових харчоблоків;

модернізацію наявних їдалень.

Загалом планують оновити 25 харчоблоків. Як наголосила прем'єрка, "харчування у закладах освіти має бути безпечним і якісним. Це формує культуру здорового харчування та є інвестицією у майбутнє дітей".

Які результати вже є?

Реформа триває не перший рік. Раніше уряд уже виділив 46,5 мільйона гривень на завершення модернізації 19 їдалень, роботи над якими розпочали ще у 2025 році.

Загалом, за офіційними даними, вже оновлено близько 20% шкільних харчоблоків. З них:

188 модернізували за кошти державної субвенції;

понад 1 500 їдалень – за підтримки місцевих бюджетів і міжнародних партнерів.

Уряд підкреслює, що оновлення шкільного харчування є частиною ширшої реформи освіти, спрямованої на створення комфортного та безпечного середовища для учнів.

