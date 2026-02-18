Стоит ли запретить смартфоны в школах: что думают украинцы

Об этом чиновник заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". Он говорит, что ученики могли бы оставлять телефоны в соответствующем ящике в классе, тогда бы лучше бы сфокусироваться на обучении.

Смотрите также Лесной рассказал, запретят ли смартфоны в школах

Что говорит министр о запрете телефонов в школах?