Учеба Образование в Украине Стоит ли запретить смартфоны в школах: что думают украинцы
time for reading7 мин

Стоит ли запретить смартфоны в школах: что думают украинцы

Мария Волошин
Основные тезисы
Стоит ли запретить телефоны в школах
Стоит ли запретить телефоны в школах / Depositphotos

Глава МОН Украины Оксен Лисовой заявил, что вопрос запрета пользования телефонами в школах стоит как минимум обсудить с общественностью. Для ведомства такой запрет не в приоритете.

Об этом чиновник заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". Он говорит, что ученики могли бы оставлять телефоны в соответствующем ящике в классе, тогда бы лучше бы сфокусироваться на обучении.

Что говорит министр о запрете телефонов в школах?

Лисовой объяснил: вопрос стоит обсудить с общественностью, потому что украинцы имеют "диаметрально противоположные" взгляды на этот счет.

Он также считает, что в школах самостоятельно могут общаться на эту тему с родителями и ввести такой подход.

Что думают украинцы?

Украинцы при этом откликнулись на опрос о необходимости запрета смартфонов во время образовательного процесса в школах от Освіта.ua в фейсбуке. Вот что они думают:

  • Однозначно да.

  • Обеспечение детей ноутбуками, предназначенными ТОЛЬКО для обучения и тогда запрещайте!

  • Стоит. Кнопочные пусть носят, смартфоны – нет. Дети решают задачи с ИИ, развлекаются на уроках в смартфоне.

  • Я против. Потому что с теми законами, что принимают, остаться без связи с ребенком в такое время – это катастрофа.

  • Запрещать не стоит. Их можно использовать для обучения

  • Не подлежит сомнению! Чем быстрее, тем лучше!

  • Нет , не надо. Телефон, это средство связи, особенно во время войны и тревог.

Что говорила образовательный омбудсмен?

  • В отдельных странах ученикам запрещают пользоваться мобильными телефонами в школе.

  • Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в прошлом году рассказывала РБК-Украина, стоит ли ожидать таких нововведений в Украине.

  • Лещик отметила: это может быть плохим примером, когда ученик не учится, а сидит в телефоне. В то же время, по ее словам, в стране идет война, раздаются воздушные тревоги. Во время тревоги ученики должны взять все свои вещи и перейти в укрытие.

  • И поэтому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенен. Потому что тогда ответственный за этот смартфон учитель, заявила образовательный омбудсмен.