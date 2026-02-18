Стоит ли запретить смартфоны в школах: что думают украинцы

Об этом чиновник заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". Он говорит, что ученики могли бы оставлять телефоны в соответствующем ящике в классе, тогда бы лучше бы сфокусироваться на обучении.
Что говорит министр о запрете телефонов в школах?
Лисовой объяснил: вопрос стоит обсудить с общественностью, потому что украинцы имеют "диаметрально противоположные" взгляды на этот счет.
Он также считает, что в школах самостоятельно могут общаться на эту тему с родителями и ввести такой подход.
Что думают украинцы?
Украинцы при этом откликнулись на опрос о необходимости запрета смартфонов во время образовательного процесса в школах от Освіта.ua в фейсбуке. Вот что они думают:
Однозначно да.
Обеспечение детей ноутбуками, предназначенными ТОЛЬКО для обучения и тогда запрещайте!
Стоит. Кнопочные пусть носят, смартфоны – нет. Дети решают задачи с ИИ, развлекаются на уроках в смартфоне.
Я против. Потому что с теми законами, что принимают, остаться без связи с ребенком в такое время – это катастрофа.
Запрещать не стоит. Их можно использовать для обучения
Не подлежит сомнению! Чем быстрее, тем лучше!
Нет , не надо. Телефон, это средство связи, особенно во время войны и тревог.
Что говорила образовательный омбудсмен?
В отдельных странах ученикам запрещают пользоваться мобильными телефонами в школе.
Образовательный омбудсмен Надежда Лещик в прошлом году рассказывала РБК-Украина, стоит ли ожидать таких нововведений в Украине.
Лещик отметила: это может быть плохим примером, когда ученик не учится, а сидит в телефоне. В то же время, по ее словам, в стране идет война, раздаются воздушные тревоги. Во время тревоги ученики должны взять все свои вещи и перейти в укрытие.
И поэтому этот способ, когда в коробочку складывают телефоны и та коробочка хранится у учителя, по моему мнению, не очень совершенен. Потому что тогда ответственный за этот смартфон учитель, заявила образовательный омбудсмен.