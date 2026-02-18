Про це посадовець заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою". Він каже, що учні могли б залишати телефони у відповідній скриньці у класі, тоді б краще б сфокусуватись на навчанні.

Що каже міністр про заборону телефонів у школах?

Лісовий пояснив: питання варто обговорити з громадськістю, бо українці мають "діаметрально протилежні" погляди щодо цього.

Він також вважає, що у школах самостійно можуть спілкуватися на цю тему з батьками і запровадити такий підхід.

Що думають українці?

Українці при цьому відгукнулися на опитування щодо необхідності заборони смартфонів під час освітнього процесу у школах від Освіта.ua у фейсбуці. Ось що вони думають:

Однозначно так.

Забезпечення дітей ноутбуками, призначеними ТІЛЬКИ для навчання і тоді забороняйте!

Варто. Кнопкові хай носять, смартфони – ні. Діти розв'язують задачі з ШІ, розважаються на уроках в смартфоні.

Я проти. Тому що з тими законами, що ухвалюють, залишитися без зв'язку з дитиною в такий час – це катастрофа.

Забороняти не варто. Їх можна використовувати для навчання

Не підлягає сумніву! Чим швидше, тим краще!

Ні , не треба. Телефон, це засіб зв'язку, особливо під час війни і тривог.

Що казала освітній омбудсмен?