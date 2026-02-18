Про це посадовець заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою". Він каже, що учні могли б залишати телефони у відповідній скриньці у класі, тоді б краще б сфокусуватись на навчанні.
Дивіться також Лісовий розповів, чи заборонять смартфони у школах
Що каже міністр про заборону телефонів у школах?
Лісовий пояснив: питання варто обговорити з громадськістю, бо українці мають "діаметрально протилежні" погляди щодо цього.
Він також вважає, що у школах самостійно можуть спілкуватися на цю тему з батьками і запровадити такий підхід.
Що думають українці?
Українці при цьому відгукнулися на опитування щодо необхідності заборони смартфонів під час освітнього процесу у школах від Освіта.ua у фейсбуці. Ось що вони думають:
Однозначно так.
Забезпечення дітей ноутбуками, призначеними ТІЛЬКИ для навчання і тоді забороняйте!
Варто. Кнопкові хай носять, смартфони – ні. Діти розв'язують задачі з ШІ, розважаються на уроках в смартфоні.
Я проти. Тому що з тими законами, що ухвалюють, залишитися без зв'язку з дитиною в такий час – це катастрофа.
Забороняти не варто. Їх можна використовувати для навчання
Не підлягає сумніву! Чим швидше, тим краще!
Ні , не треба. Телефон, це засіб зв'язку, особливо під час війни і тривог.
Дивіться також Школи Миколаєва переводять на дистанційне навчання
Що казала освітній омбудсмен?
В окремих країнах учням забороняють користуватися мобільними телефонами у школі.
Освітній омбудсмен Надія Лещик торік розповідала РБК-Україна, чи варто очікувати на такі нововведення в Україні.
Лещик зазначила: це може бути поганим прикладом, коли учень не вчиться, а сидить у телефоні. Водночас, за її словами, у країні триває війна, лунають повітряні тривоги. У час тривоги учні мають взяти всі свої речі та перейти в укриття.
І тому цей спосіб, коли в коробочку складають телефони й та коробочка зберігається у вчителя, на мою думку, не дуже досконалий. Бо тоді відповідальний за цей смартфон вчитель, заявила освітній омбудсмен.