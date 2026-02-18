Такий формат діятиме з 19 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Як вчитимуться учні у Миколаєві?

Рішення пов'язане з погіршенням погоди у Миколаєві.

19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у звичному режимі,

– повідомив очільник міста.

І додав: розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садки у місті продовжують роботу.

Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей,

– написав Сєнкевич.

Зауважимо, що в Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори. МВС вже погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти".

