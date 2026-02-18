Такий формат діятиме з 19 лютого. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Дивіться також Частину шкіл і дитсадків Києва об'єднують через відсутність опалення
Як вчитимуться учні у Миколаєві?
Рішення пов'язане з погіршенням погоди у Миколаєві.
19 лютого школи переводимо на дистанційний режим. Дитячі садки працюють у звичному режимі,
– повідомив очільник міста.
І додав: розуміємо, що не всі батьки мають можливість залишити маленьких дітей удома, тому садки у місті продовжують роботу.
Прошу батьків врахувати це під час планування дня. Будьте уважні на дорогах і бережіть себе та дітей,
– написав Сєнкевич.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Зауважимо, що в Україні посилюють заходи безпеки у школах. У закладах освіти з'являться системи термінового виклику поліції, системи відеоспостереження та металодетектори. МВС вже погодило відповідний наказ "Про деякі питання здійснення заходів з охорони в закладі загальної середньої освіти".
Дивіться також Освітній колапс: частину шкіл та дитсадків Києва переводять на дистанційку
Де ще відбулися зміни у навчальному процесі?
Близько тижня тому частина дитсадків і шкіл у чотирьох районах Києва вирішили об'єднати навчання в один заклад освіти для продовження освітнього процесу.
Мовиться про райони, у яких через російські атаки немає опалення, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
За його словами, у частині дитсадків і шкіл ухвалили рішення про об'єднання та зведення закладів в один, щоб діти вчилися та були у безпеці. Так вже працюють у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському і Солом'янському районах.
Вихованців окремих дитсадків тимчасово перевели до тих садочків, де є опалення.
У школах освітній процес йде у різних форматах – очному, змішаному або дистанційному – залежно від ситуації в конкретному закладі, уточнив заступник голови КМДА.