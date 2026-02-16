Лісовий зауважив, що наразі заборона смартфонів – не пріоритет для МОН. Про це він заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою".

Чи варто заборонити учням користуватися телефонами у школі?

Все ж міністр вважає: якби учні залишали телефони у відповідній скриньці у класі, то краще б сфокусуватись на навчанні.

Але, за його словами, варто такі питання комунікувати на громадських обговореннях. Українці мають "діаметрально протилежні" погляди щодо цього.

Те, що стосується світової практики щодо культури взаємодії з гаджетами в закладі освіти, то вона є різною. У тому числі й такою, коли смартфон залишають в локері в школі, або залишають в боксику в класі, а на перервах беруть в руки. Така практика існує і вона доводить свої позитивні результати,

– заявив очільник МОН.

Він також вважає, що у школах самостійно можуть спілкуватися на цю тему з батьками і запровадити такий підхід.

МОН наразі таке питання заборони не розглядає, адже воно для відомства не пріоритетне.

Чи варто заборонити учням телефони?