Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у суботу, 14 лютого.
Що відомо про безкоштовне харчування в школах?
Безкоштовне харчування буде забезпечене уже з вересня 2026 року.
На цю програму у державному бюджеті закладено 14,4 мільйона гривень.
Окремо передбачене фінансування на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовне, а й якісне харчування,
– зазначила Юлія Свириденко.
Уряд очікує від ОВА та органів місцевого самоврядування налагодження процесів організації гарячих обідів завдяки місцевому бізнесу.
Фінансування шкіл: останні новини
Кабмін виділив 3 мільярди гривень на "Нову українську школу". Зокрема, 1,3 мільярда піде на оновлення обладнання та техніки, а ще 1,2 – на оснащення пілотних ліцеїв.
Також було виділено 231 мільйон гривень для завершення облаштування шкільних укриттів у 11 областях України. Загалом кошти спрямують на 22 проєкти.
Окрім того, Фінляндія виділить Україні 20 мільйонів євро на підтримку реформи освіти в межах проєкту Learning2gether2. Йдеться про розвиток загальної середньої освіти та підготовку вчителів, зокрема для прискорення реформи "Нова українська школа".