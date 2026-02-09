Про це у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.

Дивіться також Школи тепер не зможуть відмовляти у створенні інклюзивного класу

Хто отримає кошти на укриття?

Кабмін скерував кошти на 22 проєкти, які перебувають на завершальній стадії та виконані щонайменше на 60% в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській та Хмельницькій областях.

Це дозволить уже цього року завершити будівництво та забезпечити безпечні умови офлайн або змішаного навчання для 10 тисяч українських дітей у школах, військових ліцеях, військово-морських ліцеях та ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою,

– уточнила очільниця уряду України.

І додала, що безпека освіти – це пріоритет роботи Кабміну. Свириденко також додала, що загалом у держбюджеті на цей рік заклали 5 мільярдів гривень на шкільні укриття. Перш за все кошти передбачили на укриття у закладах освіти, які розташовані у прифронтових регіонах.

Робимо все для того, щоб діти могли якнайшвидше повертатися до очного навчання там, де дозволяє безпекова ситуація,

– резюмувала прем'єр-міністр.

У Міністерстві освіти і науки України також повідомили, що 2026 році загальний обсяг субвенції з державного бюджету на укриття у школах становить 5 мільярдів гривень. Громади та області подали 315 заявок на отримання фінансування.

Дивіться також Фінляндія виділить 20 мільйонів євро Україні на освіту: на що скерують кошти

Що відомо про будівництво підземних шкіл в Україні?