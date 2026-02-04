Кошти скерують у межах проєкту Learning2gether2, який реалізовуватимуть у 2026 – 2029 роках. Про це інформує пресслужба МЗС Фінляндії.

Куди скерують кошти?

У МЗС Фінляндії повідомили, що країна посилює свою підтримку реформи системи освіти України. Відповідний проєкт передбачає інвестиції у розмірі 20 мільйонів євро у наближення України до стандартів ЄС, реконструкцію та довгострокову реформу освіти.

Проєкт має прискорити масштабну реформу "Нова українська школа", зосередившись на розвитку загальної середньої освіти (10 – 12 класи). Метою є поліпшення результатів навчання, посилення підготовки вчителів та забезпечення доступності якісної освіти для всіх громадян України, незалежно від їхнього походження чи місця проживання.

МОН України тісно залучене до всіх етапів планування проєкту та є його ключовим власником.

Забезпечення доступу молоді до освіти є одним зі способів підтримки відбудови України та інвестицією в майбутнє країни. Освіта формує надію та сприятиме підвищенню продуктивності й конкурентоспроможності України,

– заявив міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?