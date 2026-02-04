Средства направят в рамках проекта Learning2gether2, который будут реализовывать в 2026 – 2029 годах. Об этом информирует пресс-служба МИД Финляндии.

Куда направят средства?

В МИД Финляндии сообщили, что страна усиливает свою поддержку реформы системы образования Украины. Соответствующий проект предусматривает инвестиции в размере 20 миллионов евро в приближение Украины к стандартам ЕС, реконструкцию и долгосрочную реформу образования.

Проект должен ускорить масштабную реформу "Новая украинская школа", сосредоточившись на развитии общего среднего образования (10 – 12 классы). Целью является улучшение результатов обучения, усиление подготовки учителей и обеспечение доступности качественного образования для всех граждан Украины, независимо от их происхождения или места жительства.

МОН Украины тесно вовлечено во все этапы планирования проекта и является его ключевым владельцем.

Обеспечение доступа молодежи к образованию является одним из способов поддержки восстановления Украины и инвестицией в будущее страны. Образование формирует надежду и будет способствовать повышению производительности и конкурентоспособности Украины,

– заявил министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

Что известно о реформе старшей профильной школы?