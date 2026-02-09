Така норма прописана в оновленому Порядку організації інклюзивного навчання у школах. Про це інформує Osvita.ua.

Дивіться також "Це злочин": українців обурило рішення про скорочення годин української мови в початковій школі

Що відомо про створення інклюзивних класів у школах?

Інклюзивний клас тепер мають створити у школі обов'язково за наявності хоча б однієї заяви для учнів, які потребують другого – п'ятого рівня підтримки.

Якщо учні потребують першого рівня підтримки, інклюзивний клас створювати не потрібно.

В інклюзивному класі має навчатися не більше ніж три учні з особливими освітніми потребами. Це має бути один школяр, який потребує четвертого чи п'ятого рівня підтримки; максимум двоє учнів, які потребують третього рівня підтримки; не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки.

Цікаво Інклюзивне навчання – система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників, повідомляє МОН.

Учнів, які потребують першого рівня підтримки, розподілятимуть між класами без урахування їхньої кількості. Якщо у населеному пункті є лише одна школа, розподіл кількості учнів не застосовуватимуть.

У час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану гранична кількість учнів з особливими освітніми потребами у класі має становити: четвертого чи п'ятого рівня підтримки – не більше ніж 2, другого чи третього рівня підтримки – не більше ніж 5. Якщо кількість учнів з ООП більша та школа не має можливості відкрити додатковий інклюзивний клас, управління освіти має запропонувати батькам перелік найближчих закладів освіти та надати допомогу й сприяння у зарахуванні туди.

Оновлений Порядок набирає чинності з 1 серпня 2026 року.

Дивіться також Мешканку Львівщини оштрафували за прогули її донькою уроків

Як удосконалюють організацію інклюзивного навчання у школах?