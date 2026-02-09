Такая норма прописана в обновленном Порядке организации инклюзивного обучения в школах. Об этом информирует Osvita.ua.

Смотрите также "Это преступление": украинцев возмутило решение о сокращении часов украинского языка в начальной школе

Что известно о создании инклюзивных классов в школах?

Инклюзивный класс теперь должны создать в школе обязательно при наличии хотя бы одного заявления для учеников, нуждающихся во втором – пятом уровне поддержки.

Если ученики нуждаются в первом уровне поддержки, инклюзивный класс создавать не нужно.

В инклюзивном классе должно учиться не более трех учеников с особыми образовательными потребностями. Это должен быть один школьник, который требует четвертого или пятого уровня поддержки; максимум двое учеников, которые нуждаются в третьем уровне поддержки; не более трех учеников, которые нуждаются во втором уровне поддержки.

Интересно Инклюзивное обучение – система образовательных услуг, гарантированных государством, базирующаяся на принципах недискриминации, учете многообразия человека, эффективного привлечения и включения в образовательный процесс всех его участников, сообщает МОН.

Учеников, которые нуждаются в первом уровне поддержки, будут распределять между классами без учета их количества. Если в населенном пункте есть только одна школа, распределение количества учеников не будут применять.

Во время военного положения, чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения предельное количество учеников с особыми образовательными потребностями в классе должно составлять: четвертого или пятого уровня поддержки – не более 2, второго или третьего уровня поддержки – не более 5. Если количество учеников с ООП больше и школа не имеет возможности открыть дополнительный инклюзивный класс, управление образования должно предложить родителям перечень ближайших учебных заведений и оказать помощь и содействие в зачислении туда.

Обновленный Порядок вступает в силу с 1 августа 2026 года.

Смотрите также Жительницу Львовщины оштрафовали за прогулы ее дочерью уроков

Как совершенствуют организацию инклюзивного обучения в школах?