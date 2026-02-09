Наталью Бабий признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, отмечает Zaxid.net.
Почему оштрафовали женщину?
Как известно из материалов дела, 14-летняя дочь Натальи Бабий за 22 дня пропустила 77 уроков без уважительных причин. Произошло это в течение 1 – 23 декабря 2025 года. Девочка является ученицей гимназии №12 Шептицкого городского совета.
Мать ученицы на судебное заседание не пришла, хотя о его времени и месте ей сообщили.
Так, Шептицкий городской суд признал виновной Наталью Бабий в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. При этом оштрафовал ее на 1700 гривен. Также она должна уплатить 665 гривен судебного сбора.
Постановление суда можно обжаловать в течение десяти дней с момента его вынесения.
Как предлагала урегулировать прогулы образовательный омбудсмен?
- Образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик недавно заявила, что нужно сократить количество дней для разрешения ученикам не посещать школу без медицинской справки.
- Также акцентировала на усилении ответственности для родителей, отмечает УП.
- Лещик заявила, что наше законодательство является достаточно либеральным в этом вопросе, если сравнивать с европейскими странами.
- За рубежом ребенку де-факто запрещено не посещать учебное заведение. Даже несколько дней пропусков – и социальные службы выясняют причины.
- В Украине разрешено без медицинской справки не посещать школу до 10 дней, если есть записка родителей.
- Лещик при этом предлагала сократить этот срок хотя бы до 5 дней, потому что некоторые родители злоупотребляют этим, а дети выпадают из системы образования.