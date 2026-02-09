Наталію Бабій визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків, зазначає Zaxid.net.

Чому оштрафували жінку?

Як відомо з матеріалів справи, 14-річна донька Наталії Бабій за 22 дні пропустила 77 уроків без поважних причин. Сталося це протягом 1 – 23 грудня 2025 року. Дівчинка є ученицею гімназії №12 Шептицької міської ради.

Мати учениці на судове засідання не прийшла, хоча про його час і місце її повідомили.

Так, Шептицький міський суд визнав винною Наталію Бабій у неналежному виконанні батьківських обов'язків. При цьому оштрафував її на 1700 гривень. Також вона має сплатити 665 гривень судового збору.

Постанову суду можна оскаржити протягом десяти днів з моменту її винесення.

