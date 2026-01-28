Також вона акцентувала на посиленні відповідальності для батьків. Про це Лещик сказала в коментарі УП.

Що пропонує освітній омбудсмен?

Лещик зазначила: якщо порівнювати з європейськими країнами, куди масово виїхали українці, то наше законодавство є досить ліберальним.

Там дитині фактично заборонено не відвідувати заклад освіти. Навіть кілька днів пропусків – і соціальні служби з'ясовують причини,

– уточнила вона.

І додала, що в Україні дозволено без медичної довідки не відвідувати школу до 10 днів, якщо є записка батьків.

Лещик при цьому пропонувала скоротити цей термін хоча б до 5 днів, бо деякі батьки зловживають цим.

Діти фактично випадають із системи освіти. Але цю пропозицію не підтримали. Ми аналізували дані в одній громаді щодо відвідування дітей. Результати показали, що частина дітей фактично не здобуває освіту. Водночас відповідальність батьків мінімальна – штраф близько 750 гривень. Тому, можливо, треба посилювати законодавство в цьому питанні,

– вважає освітній омбудсмен.

Вона також нагадала, що в Україні дозволена сімейна форма навчання, яка виправдана для дітей, які виїхали за кордон.

Але якщо дитина перебуває у Києві чи Львові, виникає питання: чому вона на сімейному навчанні, чому не відвідує заклад освіти? Чи справді батьки навчають дитину? Чи можуть забезпечити державний стандарт освіти?

– зауважила Лещик.

І пояснила, що сімейна форма навчання передбачає певний вид контролю знань: проведення контрольних робіт, тестувань. Заклад освіти може ініціювати переведення дитини на очну форму, якщо вона не виходить на зв'язок або демонструє низький рівень знань. Але на практиці школи рідко на це наважуються.

Як вчаться учні в Україні?