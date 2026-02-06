За время независимости страны – это самый низкий показатель, заявила методистка Инна Большакова в своей заметке в фейсбуке.

Что известно о сокращении часов?

Большакова называет такое решение преступлением во время полномасштабной войны в Украине, ведь вместо того, чтобы предоставить еще один час на изучение родного языка, их количество сокращают.

Почему во время войны правительство уменьшает количество часов на украинский язык в начальной школе? Здесь закладывается фундамент. Было 7 часов – стало 6 часов. Это преступление во время войны. Никогда за время независимости не было такого малого количества часов на украинский язык. Почему все время нужно бороться за нормальное? За украинский язык? Вместо того, чтобы поддержать детей и предоставить еще один час,

– написала она.

И спросила, почему не учитывают результаты исследования PISA по чтению.

Потом снова будет шок от результатов. Но вы этот шок проектируете сейчас. Вы сознательно снижаете возможности детей учиться читать, уменьшая часы на изучение языка,

– уточнила методистка.

Также она сообщила, что Финляндия выделила три дополнительных часа для изучения языка и математики. Швеция выделяет дополнительные часы на чтение и письмо.

Что думают украинцы?

Украинцы также прокомментировали это сообщение:

Я считаю, что украинский язык не должен преподаваться в начальной школе интегрированным курсом. Это должны быть отдельные предметы языка и чтения. Это позволит отрабатывать навыки грамотного письма, вдумчивого чтения.

Работаю по программе В. Савченко, и имеем 7 часов в неделю. Должно быть увеличено количество часов родного языка, учитывая реалии сегодняшнего дня. Язык – это идентификация нации, народа. Почему в условиях экзистенциальной войны уменьшают количество часов украинского языка, для чего??? Чтобы снова русифицировать и так русифицированное население (не народ). Печальные времена..

Именно сегодня обсуждали с коллегами проблему чтения. Часть учеников 5 – 7 классов плохо усваивают материал по истории, литературе, географии именно из-за того, что плохо читают.

Полностью с Вами согласна. Имея 7 часов украинского языка по программе А. Савченко, мы не успеваем в 1 классе полностью усвоить тему. Не программа, а погоня за новой темой. Не успеваем закрепить букву. Письма в рабочей тетради очень мало. Как не тревоги, то карантин. Очень трудно найти время на диктант, списывание. Дети после тяжелой ночи приходят сонные, вялые, а нужно работать. Жаль их до боли в сердце. Как раз ко времени ВНО в 4 классе.

Оптимальный вариант – 8 часов ( 4 часа на чтение, 4 часа – на украинский язык)



Напомним, что в конце декабря 2025 года Кабмин утвердил обновленный Государственный стандарт начального образования. Согласно ему ученики и ученицы первых классов начнут обучение с 1 сентября 2028 года. В то же время стандарт уже сейчас станет основой для разработки новой Типовой образовательной программы, модельных учебных программ и учебников, сообщили в МОН Украины.