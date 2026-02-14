Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в субботу, 14 февраля.

Что известно о бесплатном питании в школах?

Бесплатное питание будет обеспечено уже с сентября 2026 года.

На эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 миллиона гривен.

Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание,

– отметила Юлия Свириденко.

Правительство ожидает от ОВА и органов местного самоуправления налаживания процессов организации горячих обедов благодаря местному бизнесу.

