Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в субботу, 14 февраля.
Что известно о бесплатном питании в школах?
Бесплатное питание будет обеспечено уже с сентября 2026 года.
На эту программу в государственном бюджете заложено 14,4 миллиона гривен.
Отдельно предусмотрено финансирование на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатное, но и качественное питание,
– отметила Юлия Свириденко.
Правительство ожидает от ОВА и органов местного самоуправления налаживания процессов организации горячих обедов благодаря местному бизнесу.
Финансирование школ: последние новости
Кабмин выделил 3 миллиарда гривен на "Новую украинскую школу". В частности, 1,3 миллиарда пойдет на обновление оборудования и техники, а еще 1,2 – на оснащение пилотных лицеев.
Также было выделено 231 миллион гривен для завершения обустройства школьных укрытий в 11 областях Украины. В целом средства направят на 22 проекта.
Кроме того, Финляндия выделит Украине 20 миллионов евро на поддержку реформы образования в рамках проекта Learning2gether2. Речь идет о развитии общего среднего образования и подготовке учителей, в частности для ускорения реформы "Новая украинская школа".