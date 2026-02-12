Средства позволяют общинам системно обновлять образовательную среду, модернизировать учебные пространства и обеспечивать учебные заведения современным оборудованием, сообщил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой в телеграмме.

Куда направят средства?

Эти средства распределят так:

1,3 миллиарда гривен – на обновление учебного оборудования, компьютерной и мультимедийной техники, оснащение кабинетов естественных дисциплин, STEM-лабораторий и художественных пространств.

️ 1,2 миллиарда гривен – для оснащения пилотных лицеев старшей профильной школы – прежде всего для модернизации лабораторий естественной отрасли и развития STEM-направления.

для лицеев, которые работают дистанционно, предусмотрели возможность направить средства на цифровое оборудование и лицензионные электронные ресурсы.

Отдельное направление – 500 миллионов гривен – на развитие ячеек "Защиты Украины" в школах и межшкольных ресурсных центрах.

Для получения этой с софинансирования из местных бюджетов, ремонт помещений за счет общин для установки оборудования, а закупки должны проводить открыто и прозрачно – в соответствии с требованиями Ukraine Facility.

Мы уже видим результат предыдущего финансирования. В прошлом году субвенция объемом 770 миллионов гривен позволила профинансировать 137 учебных заведений и обустроить 578 учебных кабинетов, в частности 196 лабораторий. Это пример того, как государственные инвестиции превращаются в реальные изменения в школах,

– заявил Лисовой.

Помогают ли украинскому образованию средствами из-за рубежа?