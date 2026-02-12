Кошти дають змогу громадам системно оновлювати освітнє середовище, модернізувати навчальні простори та забезпечувати заклади освіти сучасним обладнанням, повідомив очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий у телеграмі.

Куди скерують кошти?

Ці кошти розподілять так:

1,3 мільярда гривень – на оновлення навчального обладнання, комп'ютерної та мультимедійної техніки, оснащення кабінетів природничих дисциплін, STEM-лабораторій і мистецьких просторів.

️ 1,2 мільярда гривень – для оснащення пілотних ліцеїв старшої профільної школи – насамперед для модернізації лабораторій природничої галузі та розвитку STEM-напряму.

️Для ліцеїв, які працюють дистанційно, передбачили можливість спрямувати кошти на цифрове обладнання та ліцензійні електронні ресурси.

Окремий напрям – 500 мільйонів гривень – на розвиток осередків "Захисту України" у школах і міжшкільних ресурсних центрах.

Для отримання цієї с співфінансування з місцевих бюджетів, ремонт приміщень коштом громад для встановлення обладнання, а закупівлі мають проводити відкрито і прозоро – відповідно до вимог Ukraine Facility.

Ми вже бачимо результат попереднього фінансування. Торік субвенція обсягом 770 мільйонів гривень дала змогу профінансувати 137 закладів освіти та облаштувати 578 навчальних кабінетів, зокрема 196 лабораторій. Це приклад того, як державні інвестиції перетворюються на реальні зміни в школах,

– заявив Лісовий.

Чи допомагають українській освіті коштами з-за кордону?