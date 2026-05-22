Свою позицию Лещик озвучила во время презентации исследования об отношении в Украине к реформе "Профильная", информирует Укринформ.

Нужны ли конкурсы на должности директоров школ?

Лещик рассказала, что поддерживает восстановление конкурсов на должности директоров, ведь они являются ключевыми лицами при проведении реформы. Также именно они отвечают за организацию академического лицея и атмосферы в учебном заведении.

Она говорит, что этот вопрос можно обсуждать в общинах. Например, в приграничных, прифронтовых районах. Зато в других регионах следует восстановить вышеупомянутые конкурсы.

Лещик также рассказала, что этот вопрос исследуют. И уточнила, что в Чернигове, например, который постоянно обстреливает враг, конкурсы проводят. А на западе Украины общины могут их не проводить из-за военного положения.

Интересно По данным портала Work.ua, по состоянию на декабрь 2025 года средняя зарплата директора школы находилась на уровне 32 500 гривен (+25% за год).

Что думают об этой идее в Образовательном комитете Рады?

Заместитель председателя Образовательного комитета Рады Сергей Колебошин – тоже за возвращение конкурсов. При этом говорит, что эти правила надо изменить.

Очень часто – это просто механизм заведения на должность необходимого общине-учредителю человека или вывода человека, который чем-то не устраивает,

– уточняет нардеп.

И добавляет, что там, где конкурсы проходят прозрачно, видим действительно обновления.

Обратите внимание! В течение лет количество учеников в Украине значительно сократилось. В этом учебном году в нашей системе образования учится около 3,5 миллиона учеников.

Что говорил глава Образовательного комитета?

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак писал на днях в своем телеграмме, что надо возвращать обязательность проведения конкурсов для руководителей школ.

Он добавил, что в 77% проверенных заведений выявили нарушения по выполнению руководителем обязанностей. В 2024 году этот показатель составлял 60 %.

Наиболее распространенными остаются нарушения, которые непосредственно касаются права ребенка на доступное, безопасное и качественно организованное образование,

– говорит нардеп.

Напомним, что во время военного положения в Украине основатель учебного заведения может выбирать – назначать на должность директора школы по конкурсу или без него. Обычно решение принимают местные управления образования, отмечает НУШ.