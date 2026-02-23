Нестандартный урок состоялся в 6 классе. Об этом учитель рассказал в соцсети Threads.

Какое задание дал учитель?

Педагог рассказал, что дал ученикам задание стать SMM-менеджерами олимпийских богов.

Думал, просто погуглять, а они устроили настоящий диджитал-Олимп,

– акцентировал он.

И уточнил, что сказал выбрать бога, найти его античный "аватар", придумать дерзкую биографию, подписаться на других богов Греции и расписать "сториз" на основе реальных мифов. Главное условие – все должно быть исторически достоверно, но в стиле 2026 года.

Мой фаворит – профиль Посейдона. В графе "о себе" написал: "Повелитель морей. Не пишите мне, я на вайбе в бездне. Одиссей в бан-листе". А Аид оказался самым популярным среди "тиктокеров" – говорят, у него самый эстетичный профиль и лучший пес в мире,

– рассказал педагог.

И добавил, что труднее всего было с "подписками". Ученикам пришлось мониторить интернет, чтобы понять, почему Гера не подписана на Зевса. Ведь семейные драмы Олимпа, по словам учителя, – это не сериалы на Netflix.

В результате задания дети знают атрибуты богов лучше чем названия своих учебников. Когда обучение превращается в создание контента, вовлеченность учеников летит в космос,

– убежден Комарницкий.

Как оценили идею украинцы?

Украинцы в комментариях оценили идею учителя и поделились похожими.

В 10 классе нам учительница истории дала задание: поделиться на украинские партии, прочитать всю информацию о своей партии и подготовиться к дебатам, чтобы защищаться и "валить" другие партии неудобными вопросами. Мне очень понравилось.

Учитель уровня "Бог с Олимпа". Очень круто, аж самой захотелось подписаться на богов.

В 10 классе учительница экономики разделила наш класс на продавцов и покупателей. Продавцам выдала напечатанные символические карточки ("товар"). Самым успешным продавцу и покупателю была обещана 12. И дальше просто наблюдала. Так за 45 минут класс понял, как работает рыночная экономика. Лучший урок за все школьные годы.

Завидую. Очень важен подбор учеников. В прошлом году дала задание: выбрать национальный парк мира, найти сайт, изучить информацию, какие аттракции там доступны, где можно остановиться, питание, как добраться из Украины. Большинство подошло творчески, узнали много интересного, были и формальные работы.

