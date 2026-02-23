На одежде была неожиданная надпись: мать забрала детей из садика и была поражена

Интересную надпись на одежде девочек мать увидела после того, как забрала их из садика. Соответствующее видео жительница штата Новый Южный Уэльс Наталья опубликовала в тиктоке.
Какую надпись увидела мама?
Женщина воспитывает четырех детей. В видео она рассказала о случае, который произошел с ее двумя дочерьми – Феей и Теей. Женщина забрала их из садика и уже дома заметила, что на спинах детей написаны их имена. Так воспитатели сделали подсказку для себя, чтобы не перепутать детей.
Женщина говорит, что увидела эту надпись где-то через час после возвращения домой.
Я просто рассмеялась. Мне показалось это таким милым,
– рассказала мать девочек.
На следующее утро воспитатели признались в своих действиях.
В комментариях к видео одна из воспитательниц написала, что также использовала похожие методы. Другая рассказала, что просто одевала детей-близнецов в одежду разного цвета. Еще одна воспитательница отметила, что имена детей родители попросили ее вышить на рубашках малышей.
