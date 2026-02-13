На этот раз воспитательницы решили закопать свою коллегу в снег. Видео они обнародовали на странице детсада в тиктоке.

Смотрите также Часть школ и детсадов Киева объединяют из-за отсутствия отопления

Почему воспитательницы так поступили?

Воспитательницы отметили, что их детсад "официально выходит на связь".

И так... тренд ЗАКРЫТО. Когда воспитатель надоел со своими видео – народ переходит к радикальным методам ️ Без обид, зато с юмором? Было весело – едем дальше, ищем новые тренды,

– рассказали в саду.

Воспитательницу на Волыни закопали в снег: видео

В комментариях украинцы обнародовали разные мнения относительно видео. Одни считают, что видео "супер", а воспитатели – "молодцы"; другие пишут, что "ничего смешного".

Напомним, что в январе воспитатели этого детсада сняли вирусное видео на миллионы просмотров. Под песню "Палала-палала" женщины по очереди падают в снег. Ролик с юмором и креативным подходом привлек внимание пользователей тиктока.

Смотрите также В Украине значительно выросли зарплаты учителей и преподавателей: кто получает 30 тысяч гривен

Какими еще интересными идеями поразили воспитатели в Украине?