Цього разу виховательки вирішили закопати свою колегу у сніг. Відео вони оприлюднили на сторінці дитсадка у тіктоці.

Дивіться також Частину шкіл і дитсадків Києва об'єднують через відсутність опалення

Чому виховательки так вчинили?

Виховательки зазначили, що їхній дитсадок "офіційно виходить на зв'язок".

І так… тренд ЗАКРИТО. Коли вихователь набрид зі своїми відео – народ переходить до радикальних методів ️ Без образ, зате з гумором? Було весело – їдемо далі, шукаємо нові тренди,

– розповіли у садку.

Виховательку на Волині закопали у сніг: відео

У коментарях українці оприлюднили різні думки щодо відео. Одні вважають, що відео "супер", а вихователі – "молодці"; інші пишуть, що "нічого смішного".

Нагадаємо, що у січні вихователі цього дитсадка зняли вірусне відео на мільйони переглядів. Під пісню "Палала-палала" жінки по черзі падають у сніг. Ролик з гумором та креативним підходом привернув увагу користувачів тіктоку.

Дивіться також В Україні значно зросли зарплати вчителів і викладачів: хто отримує 30 тисяч гривень

Якими ще цікавими ідеями вразили вихователі в Україні?