Цього разу виховательки вирішили закопати свою колегу у сніг. Відео вони оприлюднили на сторінці дитсадка у тіктоці.
Чому виховательки так вчинили?
Виховательки зазначили, що їхній дитсадок "офіційно виходить на зв'язок".
І так… тренд ЗАКРИТО. Коли вихователь набрид зі своїми відео – народ переходить до радикальних методів ️ Без образ, зате з гумором? Було весело – їдемо далі, шукаємо нові тренди,
– розповіли у садку.
Виховательку на Волині закопали у сніг: відео
У коментарях українці оприлюднили різні думки щодо відео. Одні вважають, що відео "супер", а вихователі – "молодці"; інші пишуть, що "нічого смішного".
Нагадаємо, що у січні вихователі цього дитсадка зняли вірусне відео на мільйони переглядів. Під пісню "Палала-палала" жінки по черзі падають у сніг. Ролик з гумором та креативним підходом привернув увагу користувачів тіктоку.
Якими ще цікавими ідеями вразили вихователі в Україні?
- Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова недавно поділилася відео, як у дитячому садку на Хмельниччині готують їжу за допомогою вуличної печі.
- Так боролися з обставинами кухарі закладу освіти у Летичеві.
- Посадовиця зробила репост відео, яке оприлюднила у фейсбуці Наталія Кліпановська.
- Коновалова написала, що не змогла дивитися на це без сліз і з великою повагою ставиться до тих, хто перетворює складні обставини на цікаву пригоду для малюків.