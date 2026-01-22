Найчастіше це були премії, місцеві стимули, надбавки до 50% посадового окладу, доплати за перевищення наповнюваності груп, разові виплати і окремо – доплати за несприятливі умови праці, повідомили 24 Каналу у МОН України.
Де суттєво зросли зарплати вихователів?
У середньому найбільше зростання оплати праці вихователів у жовтні зафіксували у:
- Київській області +5 198,92 гривні;
- Запорізькій +4 613,24 гривні;
- Львівській +2 391,98 гривні;
- Хмельницькій +2 076 гривень;
- Луганській +2 160 гривень,
- Одеській +1 689,29 гривні;
- Волинській +1 459,7 гривні.
До слова, в Івано-Франківську на 2026 рік заклали кошти на підвищення зарплат педагогам на 25 – 30%.
У яких регіонах суттєво зросли зарплати педагогів дошкілля?
Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова повідомила, що загалом найбільше громад, у яких суттєво зріс рівень оплати праці вихователів, у:
- Київській області – 28;
- Одеській області – 22;
- Полтавській області – 22;
- Дніпропетровській – 18;
- Миколаївській – 16.
Тут дошкілля – у пріоритеті, тож вихователі мають відносно високі зарплати, якщо порівняти з мінімальними окладами,
– уточнила посадовиця.
Зауважимо, що запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.