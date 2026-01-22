Чаще всего это были премии, местные стимулы, надбавки до 50% должностного оклада, доплаты за превышение наполняемости групп, разовые выплаты и отдельно – доплаты за неблагоприятные условия труда, сообщили 24 Каналу в МОН Украины.

Смотрите также Сумма может превышать 15 тысяч: какую зарплату будут получать воспитатели детсадов

Где существенно выросли зарплаты воспитателей?

В среднем наибольший рост оплаты труда воспитателей в октябре зафиксировали в:

Киевской области +5 198,92 гривны;

Запорожской +4 613,24 гривны;

Львовской +2 391,98 гривны;

Хмельницкой +2 076 гривен;

Луганской +2 160 гривен,

Одесской +1 689,29 гривны;

Волынской +1 459,7 гривны.

К слову, в Ивано-Франковске на 2026 год заложили средства на повышение зарплат педагогам на 25 – 30%.

В каких регионах существенно выросли зарплаты педагогов дошкольного образования?

Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова сообщила, что в целом больше всего общин, в которых существенно вырос уровень оплаты труда воспитателей, в:

Киевской области – 28;

Одесской области – 22;

Полтавской области – 22;

Днепропетровской – 18;

Николаевской – 16.

Здесь дошкольного – в приоритете, поэтому воспитатели имеют относительно высокие зарплаты, если сравнить с минимальными окладами,

– уточнила чиновница.

Заметим, что введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.