Соответствующую норму содержит проект правительственного постановления. Его представили на общественное обсуждение.

Что может измениться?

В проекте предложили дополнить профиль ребенка информацией о фамилии, имя. отчество и налоговый номер родителей или законных представителей ребенка. Эту информацию должны автоматически проверить. Также нужна синхронизация данных между образовательными системами и госреестрами.

Недостающие данные должны вносить работники детсадов и школ на основании документов.

Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!

В МОН говорят, что изменения нужны, ведь в системе часто не хватает полных данных о родителях. Это затрудняет проверку информации о ребенке.

Новые правила должны обеспечить корректную идентификацию каждого ребенка, позволить быстро подтвердить родственные связи, уменьшить количество ошибок и дублирования записей и сократить потребность в бумажных справках.

Замечания и предложения к проекту будут принимать до 23 апреля на электронный адрес tetiana.nahirniak@mon.gov.ua.

