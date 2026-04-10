Вместо базовой общевойсковой подготовки будет новая комплексная система обучения. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

К теме БОВП не будет: в вузах и колледжах вводят новую обязательную дисциплину

Что предусматривает Закон?

Обновят также преподавание предмета "Защита Украины" с акцентом на практических умениях и оборонном сознании.

Подготовка в колледжах и вузах станет обязательной для всех студентов, независимо от пола.

Также в Украине создадут специализированные Центры подготовки к национальному сопротивлению. Они получили право официально приобретать, хранить и использовать огнестрельное оружие и боеприпасы для учебных целей.

Закон определяет и порядок открытия стрелковых тиров и стрельбищ. Практические упражнения студенты будут выполнять на полигонах ВСУ, сертифицированных стендах и с помощью интерактивных тренажеров.

В Украине изменили подход к подготовке граждан к национальному сопротивлению. Верховная Рада 25 марта приняла Закон, который заменяет базовую общевойсковую подготовку новой системой и вводит обучение по нацсопротивлению в учебных заведениях, рассказал нардеп, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире 24 Канала.

Согласно документу, командование ВСУ будет разрабатывать специальные программы подготовки инструкторов, которые будут обучать гражданское население.

Студенты с инвалидностью или временной потерей трудоспособности будут проходить обучение по индивидуальным образовательным траекториям. Предусмотрели и альтернативные формы обучения для представителей религиозных организаций, вероучение которых не позволяет пользоваться оружием.

От подготовки будут освобождать лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

Как раньше происходила БЗВП?