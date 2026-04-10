Замість базової загальновійськової підготовки буде нова комплексна система навчання. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

БЗВП не буде: у вишах та коледжах запроваджують нову обов'язкову дисципліну

Що передбачає Закон?

Оновлять також викладання предмета "Захист України" з акцентом на практичних вміннях та оборонній свідомості.

Підготовка у коледжах та вишах стане обов'язковою для всіх студентів, незалежно від статі.

Зверніть увагу! Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Також в Україні створять спеціалізовані Центри підготовки до національного спротиву. Вони отримали право офіційно придбавати, зберігати та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси для навчальних цілей.

Закон визначає і порядок відкриття стрілецьких тирів та стрільбищ. Практичні вправи студенти виконуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стендах та за допомогою інтерактивних тренажерів.

Цікаво! В Україні змінили підхід до підготовки громадян до національного спротиву. Верховна Рада 25 березня ухвалила Закон, який замінює базову загальновійськову підготовку новою системою і вводить навчання з нацспротиву в закладах освіти, розповів нардеп, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 Каналу.

Відповідно до документа, командування ЗСУ розроблятиме спеціальні програми підготовки інструкторів, які навчатимуть цивільне населення.

Студенти з інвалідністю або тимчасовою втратою працездатності проходитимуть навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями. Передбачили й альтернативні форми навчання для представників релігійних організацій, віровчення яких не дозволяє користуватися зброєю.

Від підготовки звільнятимуть осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Як раніше відбувалася БЗВП?