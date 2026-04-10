Замість базової загальновійськової підготовки буде нова комплексна система навчання. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.
Що передбачає Закон?
Оновлять також викладання предмета "Захист України" з акцентом на практичних вміннях та оборонній свідомості.
Підготовка у коледжах та вишах стане обов'язковою для всіх студентів, незалежно від статі.
Стипендія для студентів вишів з вересня зросте вдвічі – до понад 4 тисяч гривень у 2026 році, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Також в Україні створять спеціалізовані Центри підготовки до національного спротиву. Вони отримали право офіційно придбавати, зберігати та використовувати вогнепальну зброю та боєприпаси для навчальних цілей.
Закон визначає і порядок відкриття стрілецьких тирів та стрільбищ. Практичні вправи студенти виконуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стендах та за допомогою інтерактивних тренажерів.
Цікаво! В Україні змінили підхід до підготовки громадян до національного спротиву. Верховна Рада 25 березня ухвалила Закон, який замінює базову загальновійськову підготовку новою системою і вводить навчання з нацспротиву в закладах освіти, розповів нардеп, член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 Каналу.
Відповідно до документа, командування ЗСУ розроблятиме спеціальні програми підготовки інструкторів, які навчатимуть цивільне населення.
Студенти з інвалідністю або тимчасовою втратою працездатності проходитимуть навчання за індивідуальними освітніми траєкторіями. Передбачили й альтернативні форми навчання для представників релігійних організацій, віровчення яких не дозволяє користуватися зброєю.
Від підготовки звільнятимуть осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях.
Як раніше відбувалася БЗВП?
Раніше БЗВП доєднали до освітніх програм як окрему навчальну дисципліну обсягом 10 кредитів ЄКТС.
3 кредити становила теорія у виші та 7 кредитів – практика у військових вишах, центрах і полігонах.
Теорію викладають на другому курсі. Зараз її вивчає понад 71 тисяча студентів, з яких 3 тисячі – дівчата, які обрали БЗВП добровільно. Теорію БЗВП вже завершили близько 47 тисяч студентів у 230 вишах.