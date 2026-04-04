Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі 24 Каналу пояснив, що саме змінює цей закон на практиці. Йдеться не лише про нову програму для молоді, а й про ширшу систему підготовки країни до можливих нових загроз.

Що змінює курс підготовки до національного спротиву?

Новий закон міняє сам підхід до підготовки молоді під час війни. Обов'язкову базову військову підготовку, яку мали проходити чоловіки студентського віку у вишах, замінили курсом підготовки до національного спротиву. Ідеться не лише про нову назву, а про спробу пристосувати систему до реальності, коли забезпечити повноцінну військову підготовку для всіх студентів зараз просто неможливо.

Ми удосконалили закон про основи національного спротиву і передбачили, що базову військову підготовку ми замінили курсом підготовки до національного спротиву,

– пояснив Веніславський.

У цього рішення, за його словами, було дві практичні цілі. Перша – створити сильні осередки майбутнього національного спротиву на випадок нової агресії. Друга – прибрати бар'єр, через який студенти не могли нормально завершити навчання, бо в умовах війни держава не мала фізичної можливості забезпечити базову військову підготовку для всіх.

Ми таким чином зняли бар'єр, який стояв на шляху до випуску з вищих навчальних закладів тих молодих людей, які здобували вищу освіту,

– сказав народний депутат.

Паралельно під новий курс вже перебудовують і саму систему на місцях. Для цього розширили повноваження обласних військових адміністрацій, районної ланки та місцевого самоврядування, щоб вони створили повноцінну мережу підготовки громадян до національного спротиву.

Коли нову програму запустять у школах і вишах?

Систему підготовки до національного спротиву зараз допрацьовують так, щоб вона запрацювала вже з наступного навчального року. Йдеться і про школи, і про вищі навчальні заклади. Частину цієї моделі вже створили раніше, але тепер її змінюють під новий закон і під реальні умови війни.

Я думаю, що десь з наступного навчального року вже буде повністю готова ця система, я маю на увазі з вересня 2026 року,

– сказав Веніславський.

У школах програму хочуть зробити для всіх, і для дівчат, і для хлопців. Водночас це не означає, що такі заняття введуть із молодших класів. Йдеться про старшу школу, де курс має стати елементом підготовки до можливих викликів і базового розуміння, як діяти в умовах загрози.

У школі це буде програма для усіх, а у вищих навчальних закладах – для чоловіків в основному. Жінки також можуть добровільно пройти відповідні курси,

– пояснив народний депутат.

Окремо над програмами вже працюють Міністерство оборони та Міністерство освіти і науки. У вишах курс насамперед розраховують на чоловіків військового віку, а для жінок залишають добровільну участь. Тобто новий закон змінює не лише сам формат підготовки, а й коло тих, кого вона стосуватиметься в різних ланках освіти.

Що змінюється у мобілізації та військовому обліку?