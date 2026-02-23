Нестандартний урок відбувся у 6 класі. Про це вчитель розповів у соцмережі Threads.

Яке завдання дав учитель?

Педагог розповів, що дав учням завдання стати SMM-менеджерами олімпійських богів.

Думав, просто погуглять, а вони влаштували справжній диджитал-Олімп,

– акцентував він.

І уточнив, що сказав обрати бога, знайти його античний "аватар", придумати зухвалу біографію, підписатись на інших богів Греції та розписати "сторіз" на основі реальних міфів. Головна умова – все має бути історично достовірно, але в стилі 2026 року.

Мій фаворит – профіль Посейдона. У графі "про себе" написав: "Володар морів. Не пишіть мені, я на вайбі в безодні. Одіссей у бан-листі". А Аїд виявився найпопулярнішим серед "тіктокерів" – кажуть, у нього найестетичніший профіль і найкращий пес у світі,

– розповів педагог.

І додав, що найважче було з "підписками". Учням довелося моніторити інтернет, щоб зрозуміти, чому Гера не підписана на Зевса. Адже сімейні драми Олімпу, за словами вчителя, – це не серіали на Netflix.

У результаті завдання діти знають атрибути богів краще ніж назви своїх підручників. Коли навчання перетворюється на створення контенту, залученість учнів летить у космос,

– переконаний Комарніцький.

Як оцінили ідею українці?

Українці у коментарях оцінили ідею вчителя та поділилися схожими.

В 10 класі нам вчителька історії дала завдання: поділитися на українські партії, прочитати всю інформацію про свою партію і підготуватися до дебатів, щоб захищатися і "валити" інші партії незручними питаннями. Мені дуже сподобалося.

Учитель рівня "Бог з Олімпу". Дуже круто, аж самій захотілось підписатись на богів.

В 10 класі вчителька економіки поділила наш клас на продавців і покупців. Продавцям видала надруковані символічні картки ("товар"). Найуспішнішим продавцю і покупцю була обіцяна 12. І далі просто спостерігала. Так за 45 хвилин клас зрозумів, як працює ринкова економіка. Найкращий урок за всі шкільні роки.

Заздрю. Дуже важливий підбір учнів. Минулого року дала завдання: обрати національний парк світу, знайти сайт, вивчити інформацію, які атракції там доступні, де можна зупинитись, харчування, як дістатися з України. Більшість підійшло творчо, дізнались багато цікавого, були і формальні роботи.

Як посилять безпеку у школах?