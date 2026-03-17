Українська педагогиня Олександра Бабич опублікувала у Threads допис, у якому різко висловилася про роль учителя в сучасній школі. Вона наголосила, що вчитель – це не аніматор, не няня і не людина, яка має розважати дітей за гроші батьків.

"Вчитель – не обслуговуючий персонал": якою є роль педагога?

За її словами, школа не є сервісом для "клієнтів", а місцем, де відбувається навчання, яке іноді може бути складним і вимагати зусиль. Педагогиня підкреслила, що вчитель не зобов'язаний подобатися всім чи перетворювати уроки на шоу.

Має бути повага до роботи вчителя / Скриншот з Threads

Його головне завдання – навчити дітей думати, а не просто зробити так, щоб їм було не нудно. Також вона звернула увагу, що не у всіх випадках відповідальність за відсутність результату лежить на вчителеві.

Зверніть увагу! Відповідальність – це навичка, яку теж потрібно формувати, зазначила вона.

Як відреагувала на допис мережа?

Допис вительки викликав жваве обговорення серед користувачів.

Частина коментаторів підтримала позицію вчительки, зазначивши, що батьки мають активніше долучатися до навчання дітей і не перекладати всю відповідальність на школу.

Частина коментаторів підтримали вчительку / Скриншот з Threads

Водночас інші користувачі висловили критичну думку. Вони зауважили, що довіра до вчителів у суспільстві знизилася через випадки неналежного виконання ними професійних обов'язків.

Частина користувачів звинуватили вчителів у порушеннях / Скриншот з Threads

Важливо! Попри різні позиції, дискусія вкотре порушила питання взаємної відповідальності в освітньому процесі та поваги до професії вчителя.

