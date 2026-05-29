Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий. І додав, що, можливо, не всі школи розміщують свої вакансії.

Яка ситуація із дефіцитом кадрів?

Міністр каже що дуже часто школи закривають вакансії тим, що перерозподіляють години вчителям, які вже працюють. Тому виникає часто ситуація, коли педагоги викладають несумісні предмети з їхньою спеціальністю.

Якщо вчитель фізики викладає хімію – це ще більш-менш. І то це різні речі. Але так само вчителі інформатики беруть математику – і навпаки. І це не найкраща практика,

– заявив міністр.

І додав, що, безумовно, треба укомплектовувати вчителями школи повноцінно. Для цього треба, щоб існувала повноцінна мережа і щоб школа мала достатню кількість учнів. Адже кошти першочергово надходять у більші школи. Відповідно страждає і якість освіти.

Тоді відбувається ситуація, коли один вчитель у сільській школі викладає 5 предметів. І це не найкращим чином відображається на результатах (навчання),

– уточнив Лісовий.

Учителів яких предметів бракує найбільше?

Посадовець також розповів, що найбільше зараз бракує учителів, які викладають:

природничі дисципліни (фізику, хімію);

математику;

англійську мову;

інформатику;

українську мову та літературу.

Найгірша ситуація – у малокомплектних школах. Громади повинні переглядати свою мережу з огляду на контингент дітей. Адже гроші освітньої субвенції "ходять за дитиною". Тому що менша кількість дітей у школах, то менша зарплата у вчителя,

– заявив міністр.

І додав, що маленькі школи дуже часто недоукомплектовані вчителями, тому це досить критично відображається на якості освіти в цих закладах освіти.

Чи викладають у школах учителі без педагогічної освіти?

Міністр також розповів про те, що до викладання залучають людей, які не мають педагогічної освіти. Каже, що ефективність такого підходу різна.

Наявність педагогічної освіти не завжди корелюється з якістю освітніх послуг, які надають учителі. Так само як і не корелюється вік,

– заявив він.

За спостереженнями міністра, вік вчителя не залежить від його залученості, мотивації, відповідальності чи наявності педагогічної освіти.