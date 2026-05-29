Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил глава МОН Украины Оксен Лисовой. И добавил, что, возможно, не все школы размещают свои вакансии.
Какова ситуация с дефицитом кадров?
Министр говорит, что очень часто школы закрывают вакансии тем, что перераспределяют часы учителям, которые уже работают. Поэтому возникает часто ситуация, когда педагоги преподают несовместимые предметы с их специальностью.
Если учитель физики преподает химию – это еще более-менее. И то это разные вещи. Но так же учителя информатики берут математику – и наоборот. И это не лучшая практика,
– заявил министр.
И добавил, что, безусловно, надо укомплектовывать учителями школы полноценно. Для этого надо, чтобы существовала полноценная сеть и чтобы школа имела достаточное количество учеников. Ведь средства в первую очередь поступают в большие школы. Соответственно страдает и качество образования.
Тогда происходит ситуация, когда один учитель в сельской школе преподает 5 предметов. И это не лучшим образом отражается на результатах (обучения),
– уточнил Лисовой.
Учителей каких предметов не хватает больше всего?
Чиновник также рассказал, что больше всего сейчас не хватает учителей, которые преподают:
- естественные дисциплины (физику, химию);
- математику;
- английский язык;
- информатику;
- украинский язык и литературу.
Худшая ситуация – в малокомплектных школах. Громады должны пересматривать свою сеть, учитывая контингент детей. Ведь деньги образовательной субвенции "ходят за ребенком". Поэтому чем меньше количество детей в школах, то меньше зарплата у учителя,
– заявил министр.
И добавил, что маленькие школы очень часто недоукомплектованы учителями, поэтому это достаточно критично отражается на качестве образования в этих учебных заведениях.
Преподают ли в школах учителя без педагогического образования?
Министр также рассказал о том, что к преподаванию привлекают людей, не имеющих педагогического образования. Говорит, что эффективность такого подхода разная.
Наличие педагогического образования не всегда коррелируется с качеством образовательных услуг, которые предоставляют учителя. Так же как и не коррелируется возраст,
– заявил он.
По наблюдениям министра, возраст учителя не зависит от его вовлеченности, мотивации, ответственности или наличия педагогического образования.
- Напомним, что в конце 2025 года глава Образовательного комитета Рады Сергей Бабак рассказал, что в Украине свободными есть почти 44 тысячи ставок школьных учителей.