Про це пише 24 Канал із посиланням на голову комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Дивіться також У Держбюджеті – 2026 на освіту, науку передбачили рекордні 298,8 мільярда гривень: куди скерують

Що відомо про дефіцит вчителів в Україні?

Сергій Бабак пояснив, що кожного року країна готує понад 10 тисяч майбутніх вчителів, але більшість із них не працюють у школах через низькі зарплати.

У шкільній системі є 316 тисяч ставок, але фактично працює 272 тисячі. Тобто 44 тисячі – це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту,

– каже він.

За словами очільника комітету Ради, молодій людині потрібні нормальні стартові умови: можливість зняти житло, планувати майбутнє.

"Якщо зарплата 8–10 тисяч, вона шукає іншу роботу. І за 30 років жоден уряд не піднімав зарплати всім учителям радикально, тому що їх просто дуже багато, і це потребує величезного матеріального ресурсу", – резюмував Бабак.

Скільки отримують вчителі в Україні?