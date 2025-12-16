Про це пише 24 Канал із посиланням на голову комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.
Що відомо про дефіцит вчителів в Україні?
Сергій Бабак пояснив, що кожного року країна готує понад 10 тисяч майбутніх вчителів, але більшість із них не працюють у школах через низькі зарплати.
У шкільній системі є 316 тисяч ставок, але фактично працює 272 тисячі. Тобто 44 тисячі – це приховані вакансії, які покриваються сумісництвом. Це близько 15% дефіциту,
– каже він.
За словами очільника комітету Ради, молодій людині потрібні нормальні стартові умови: можливість зняти житло, планувати майбутнє.
"Якщо зарплата 8–10 тисяч, вона шукає іншу роботу. І за 30 років жоден уряд не піднімав зарплати всім учителям радикально, тому що їх просто дуже багато, і це потребує величезного матеріального ресурсу", – резюмував Бабак.
Скільки отримують вчителі в Україні?
Нардеп Данило Гетманцев розповів, що в Україні найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 гривні (+83 гривні); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 гривня (-705 гривень); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 гривень (без змін).
Відомо, що молодий вчитель у Києві із 5-річним стажем та 31,5 годинами уроків на тиждень отримує зарплату 18 000 гривень з усіма надбавками.
Водночас З 1 січня 2026 року зарплата вчителів зросте на 30%, а з 1 вересня 2026 року додатково на 20%.