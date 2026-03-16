Теперішні 9-класники натомість зможуть завершити навчання у рідній школі. Їм не нав'язуватимуть обов'язок переходу до іншого закладу освіти, повідомили у МОН у відповідь на звернення Всеукраїнської асоціації громад.

Що мають знати учні 9 класів?

Здобуття повної загальної середньої освіти передбачатиме навчання у закладах освіти, які з 1 вересня 2027 року матимуть статус ліцеїв. При цьому реформа передбачає перехід у ці ліцеї учнів.

Так, теперішнім дев'ятикласникам мають надати змогу завершити навчання у 10 – 11 класах без реформування. Це дасть можливість забезпечити зрозумілий і комфортний перехід до нової моделі старшої профільної школи.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Основним має бути безперервність навчання та створення найкращих освітніх можливостей для учнів. Зокрема, через те, що 11-класники готуються до складання НМТ і для них цей період є складним і відповідальним.

Однак у МОН зазначили, що таку можливість розглядають лише для учнів, які навчалися за попередніми освітніми програмами і могли б бути змушені змінювати школу саме в 11 класі. Реформу НУШ ніхто не скасовував.

Учні, які навчаються за новими стандартами, уже у 2027 році підуть до старшої профільної школи, де зможуть обирати напрям навчання відповідно до власних інтересів і майбутньої професії,

– повідомили у відомстві.

Чи відтермінують реформу?

І додали, що нашу освіту у час війни підтримують міжнародні партнери. А для них ця реформа є важливою. Відмова або відтермінування НУШ може спричини втрату цієї підтримки та можливості модернізації шкіл.

Зверніть увагу! Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.

Збереження НУШ, зокрема на етапі впровадження старшої профільної школи, – це нові освітні простори, укриття, шкільні автобуси, лабораторії, обладнання та сучасні навчальні матеріали для українських шкіл,

– акцентували у МОН.

І додали, що пріоритет зараз – безперервне навчання та якісні зміни у школах.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?