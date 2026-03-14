У переліку – школи з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованого Криму. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Які ліцеї обрали?

Серед учасників пілоту – різні типи закладів: міські та сільські ліцеї, заклади з очною, змішаною та дистанційною формами навчання, з різною кількістю учнів на паралелі (від 46 і до понад 250), єдині заклади на громаду та заклади з пансіоном. При цьому з гірських і прифронтових громад і заклади з навчанням мовами нацменшин. З переліком можна ознайомитися за посиланням.

Щоб стати пілотними, заклади освіти подавали заявки, збирали згоди батьків учнів та пройшли відбір комісії при МОН.

У цих ліцеях учні зможуть обирати напрям навчання та вчитися за новими програмами для обов'язкових і вибіркових предметів та курсів. Також у цих закладах освіти посилять профорієнтацію. Зокрема, там з'являться кар'єрні освітні радники. Вони допомагатимуть учням визначатися з профілем навчання тощо.

Цікаво! Старша профільна школа є третім етапом реформи НУШ.

У МОН також повідомили, що цьогоріч уряд виділив 1,2 мільярда гривень на оснащення пілотних ліцеїв. Гроші скерують на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій, закупівлю комп'ютерів тощо.

Зверніть увагу! Українці створили петицію про призупинення реформи Нової української школи (НУШ). Вона вже набрала потрібні 25 тисяч голосів. Петицію зареєстрували на сайті Кабміну 19 лютого. Її авторка – Оксана Качур.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?